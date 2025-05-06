Apple выпустит для iPhone 17 Air внешнюю батарею

Судя по информации западных журналистов, компания Apple готовится выпустить этой осенью iPhone 17 Air, сделав ставку на возвращение моды на сверхтонкие смартфоны. По слухам, толщина новинки составит всего 5,65 мм, что вынуждает компанию идти на компромиссы — в частности, урезать ёмкость аккумулятора, которая, как ожидается, будет в диапазоне от 3000 до 4000 мАч. На фоне этих ограничений появляется новая информация о возможном возвращении чехла с дополнительным аккумулятором — Smart Battery Case. Как сообщает издание The Information, Apple действительно планирует вернуть этот аксессуар специально для iPhone 17 Air. Напомним, оригинальный Smart Battery Case появился ещё в 2015 году для iPhone 6s и выпускался до линейки iPhone 11.

С релизом iPhone 12 компания перешла на аксессуар MagSafe Battery Pack, который позже был снят с производства в 2023 году — вскоре после выхода iPhone 15. Внутренние тесты Apple показали, что лишь 60–70% пользователей iPhone 17 Air смогут проходить день без подзарядки. Для сравнения — у других моделей серии iPhone 17 этот показатель достигает 80–90%. Также стало известно, что поставщики Apple выделяют под производство iPhone 17 Air лишь около 10% своих мощностей, что связано с неопределённостью спроса. Помимо прочего, смартфон получит только одну основную камеру, один динамик и лишится физического слота для SIM-карт — став исключительно eSIM-устройством. Но это довольно глупо — делать тонкий смартфон, чтобы затем цеплять на него внешнюю батарею.