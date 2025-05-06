Apple выпустит для iPhone 17 Air внешнюю батарею

С релизом iPhone 12 компания перешла на аксессуар MagSafe Battery Pack, который позже был снят с производства в 2023 году — вскоре после выхода iPhone 15. Внутренние тесты Apple показали, что лишь 60–70% пользователей iPhone 17 Air смогут проходить день без подзарядки. Для сравнения — у других моделей серии iPhone 17 этот показатель достигает 80–90%. Также стало известно, что поставщики Apple выделяют под производство iPhone 17 Air лишь около 10% своих мощностей, что связано с неопределённостью спроса. Помимо прочего, смартфон получит только одну основную камеру, один динамик и лишится физического слота для SIM-карт — став исключительно eSIM-устройством. Но это довольно глупо — делать тонкий смартфон, чтобы затем цеплять на него внешнюю батарею.