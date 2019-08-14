Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились на сайте ESR, производителя чехлов для телефонов.

Согласно приведенному выше изображению, стандартный iPhone 11 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, iPhone 11 Pro - 5,8-дюймовый, а iPhone 11 Pro Max - 6,5-дюймовый. Это отображается на дисплеях iPhone XS и XR и XS Max, что упрощает определение их мест в диапазоне.

Судя по слухам и утечкам, обычный iPhone 11 будет оснащен ЖК-экраном и двумя задними камерами, а iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут оснащены OLED-дисплеями и тремя задними камерами. Две модели Pro также могут предлагать поддержку Apple Pencil. Все три новых iPhone, как сообщается, будут иметь новый быстрый процессор A13 Bionic.