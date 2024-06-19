Apple выпустит новый MacBook Pro на М4 уже в конце 2024 года

Совсем недавно компания Apple представила новый процессор M4 в своих планшетах iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов. И, если верить информации западных инсайдеров, компания не теряет времени и уже готовит новую волну моделей MacBook Pro, которые будут оснащены тем же процессоров нового поколения. Если эта информация верна, то новые ноутбуки представят официально уже в конце 2024 года. Здесь стоит напомнить, что технологический гигант из Купертино недавно изменил свою стратегию запуска новинок — теперь устройства будут поставляться по иному графику, чтобы способствовать повышению уровня продаж. Кроме того, представитель компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в социальных сетях, что дисплеи для 14 и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с процессором M4 начнут поставляться в третьем квартале этого года.

Исходя из этого графика, новые компьютеры будут доступны для приобретения в четвёртом квартале и если Apple удастся осуществить поставленную задачу, то это будет самый короткий промежуток между циклами запуска двух линеек MacBook Pro в истории компании. Кроме того, стоит понимать, что новый процессор компании Apple помимо технологического процесса в 3 нанометра имеет ещё одно преимущество — речь про поддержку архитектуры ARMv9, что позволяет эффективно справляться со сложными рабочими нагрузками. Ещё одним важным преимуществом нового MacBook Pro с M4 является значительное улучшение игровой производительности — с поддержкой набора инструкций AVX2 в Game Porting Toolkit 2 от Apple можно ожидать приличного прироста частоты кадров в различных видеоиграх.
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