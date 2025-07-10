Apple выпустит новую версию шлема Vision Pro уже в этом году

Apple готовится выпустить новое поколение гарнитуры Vision Pro уже в этом году — ожидается, что устройство получит более мощный чип M4 и переработанный ремешок для снижения нагрузки на шею и голову. Напомним, оригинальная версия Vision Pro стоимостью 3499 долларов вышла в феврале 2024 года и была оснащена процессором M2, которому на тот момент уже было три года. По данным Bloomberg, следующее поколение гарнитуры сделает акцент на технологиях искусственного интеллекта — это соответствует стратегии Apple по интеграции ИИ в iPhone, iPad и Mac. Новая модель Vision Pro, по слухам, может получить более 16 ядер нейросетевого движка — это больше, чем в нынешнем варианте на базе M2. Если информация подтвердится, гарнитура станет первым устройством с чипом M4, в котором число нейронных ядер превысит 16 (до сих пор большее количество ядер предлагали только M2 Ultra и M3 Ultra).

Даже без увеличения числа ядер, 16-ядерный NPU в M4 более чем в два раза производительнее по сравнению с M2. Кроме того, Apple тестирует новые конструкции ремешков, чтобы сделать устройство весом около 640 граммов более удобным для ношения. Ранее аналитик Мин-Чи Куо предположил, что Apple может представить гарнитуру Vision Pro с чипом M5 уже к концу этого года. И он, и Bloomberg также заявляют, что в 2027 году компания планирует выпустить облегчённую и более доступную версию устройства. Так что интересных новинок будет действительно много, вопрос только в их финальной стоимости.
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