Apple выпустит складной iPhone в 2023 году

По слухам, Apple уже несколько месяцев работает над складным iPhone. В новом сливе для информационного портала 9To5Mac известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что компания может запустить такое устройство к 2023 году. Согласно отчету 9To5Mac, аналитик также добавил, что этот складной iPhone от гиганта из Купертино может появиться вместе с линейкой iPhone 2023 года и может иметь диагональ дисплея «от 7,5 до 8 дюймов». Ранее ходили слухи, что компания может выпустить свой первый складной телефон в 2022 году, в то время как в другом отчете говорилось, что работа уже началась, но компания еще не определилась с официальным графиком выпуска. Впрочем, спешка здесь действительно ни к чему, так как производителю нужно обдумать множество деталей.

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