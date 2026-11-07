Xiaomi 18 получит поддержку 100-Вт зарядки

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание флагманского смартфона Xiaomi 18, официальный релиз которого ожидается в декабре. Ведомство подтвердило наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Ранее руководитель Xiaomi Group Лу Вэйбинг заявил, что базовый флагман готовится к выходу, но не раскрыл дату презентации.

По предварительным данным, Xiaomi 18 оснастят топовой 2-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 845, тыльной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп и батареей ёмкостью 7200 мАч.