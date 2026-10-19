Qualcomm опровергла слухи о перегреве в Galaxy S27 Ultra

На этой неделе южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщили о проблемах с перегревом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 во время внутренних испытаний Samsung. По имеющимся сведениям, процессор перегревался в составе Galaxy S27 Ultra, а при высокой нагрузке также снижал рабочую частоту. Сегодня представитель Qualcomm полностью отверг эти сообщения, назвав их «на 100% недостоверными». Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр заявил, что у Snapdragon 8 Elite Gen 6 нет системных проблем с перегревом. По его словам, производители смартфонов постоянно оптимизируют свои устройства перед выходом на рынок, стараясь найти баланс между производительностью и энергопотреблением с учётом различных сценариев использования. Макгуайр также отметил, что Qualcomm сотрудничает с партнёрами, чтобы обеспечить пользователям наилучший опыт.

Однако это заявление не вполне проясняет ситуацию. В своём ответе Макгуайр упомянул стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6, а не более мощный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которому приписывают проблемы с перегревом в Galaxy S27 Ultra. Версия Extreme отличается более производительным графическим процессором с повышенной максимальной частотой и поддержкой более быстрой памяти. Можно предположить, что комментарий представителя Qualcomm распространяется на обе версии процессора, поскольку они построены на одинаковой архитектуре и имеют схожую конструкцию. Но это немного сбивает с толку.
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