Huawei Mate 80 Pro и Mate X7: два флагмана с разным подходом

Флагманский смартфон больше не обязательно выглядит как привычный прямоугольник с большим экраном. В актуальной линейке Huawei одновременно представлены два совершенно разных подхода: классический Huawei Mate 80 Pro и складной Huawei Mate X7.

Первый предлагает традиционный формат флагмана с большим экраном, мощной камерой, высокой автономностью и защищённым корпусом. Второй в сложенном состоянии работает как обычный смартфон, но при необходимости раскрывается и превращается почти в компактный планшет.

При этом Mate X7 нельзя воспринимать просто как Mate 80 Pro со складным экраном. Отличаются размеры, камеры, автономность и, главное, сам сценарий использования.

Разберёмся, чем отличаются два флагмана телефонов хуавей и за какой из них действительно имеет смысл доплачивать.

Главное отличие — один экран против двух

Huawei Mate 80 Pro получил 6,75-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2832 × 1280 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Это привычный формат большого современного флагмана: достаточно места для видео, фотографий, документов и игр, но при этом смартфон остаётся моноблоком.

Mate X7 устроен совершенно иначе.

Снаружи расположен 6,49-дюймовый OLED-дисплей, которым можно пользоваться как экраном обычного смартфона. Но после раскрытия пользователь получает уже 8-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2416 × 2210 точек.

Оба экрана поддерживают адаптивную частоту 1–120 Гц.

И именно здесь находится главная причина покупать Mate X7.

Если большой внутренний экран будет использоваться для чтения, документов, почты, таблиц, просмотра фотографий, видео и многозадачности, складная конструкция действительно меняет взаимодействие со смартфоном.

Если же устройство практически всегда будет использоваться в сложенном состоянии, смысл переплачивать за Mate X7 становится значительно меньше.

Насколько складной Mate X7 больше?

Интересно, что в сложенном состоянии Mate X7 нельзя назвать огромным.

Его ширина составляет 73,8 мм, а толщина — 9,5 мм без учёта выступа камеры. В раскрытом состоянии толщина уменьшается до 4,5 мм.

Вес — около 236 г.

Mate 80 Pro легче и тоньше: около 219 г при толщине 7,95 мм.

Разница в 17 граммов сама по себе невелика. Гораздо сильнее ощущается толщина складного смартфона.

Зато при необходимости Mate X7 предоставляет экран диагональю 8 дюймов — и здесь обычный Mate 80 Pro физически не способен предложить аналогичный сценарий.

Камеры гораздо ближе, чем можно подумать

Можно предположить, что покупателю складного смартфона придётся серьёзно пожертвовать камерой.

В случае Mate X7 компромисс оказался не настолько большим.

Huawei Mate 80 Pro оснащён 50-Мп основной камерой с физически регулируемой диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией. Дополняют её 40-Мп сверхширокоугольная камера и 48-Мп телемакрокамера с OIS.

Оптическое увеличение составляет 4x.

У Mate X7 тоже есть физически регулируемая диафрагма основной камеры — f/1.49–f/4.0. Разрешение составляет 50 Мп, присутствует OIS.

Кроме неё установлены 40-Мп сверхширокоугольная и 50-Мп телемакрокамера с оптической стабилизацией. Оптический зум — приблизительно 3,5x.

Получается, что Mate X7 — не просто смартфон с необычным экраном, которому оставили камеры среднего уровня ради складной конструкции.

По характеристикам это полноценная флагманская фотосистема.

Mate 80 Pro всё-таки интереснее как классический камерофон

При прямом сравнении Mate 80 Pro предлагает более светосильную основную камеру и 4-кратный оптический зум против 3,5x у Mate X7.

Но важнее другое.

Если главный критерий покупки — именно фотография, складной экран практически не даёт преимуществ, сопоставимых с его стоимостью и конструктивной сложностью.

Mate 80 Pro предлагает флагманскую камеру в более традиционном корпусе.

Mate X7 интересен тому, кто хочет одновременно хорошую камеру и складной формат.

Это немного разные приоритеты.

Переменная диафрагма — одна из самых интересных особенностей обеих моделей

Особенно интересно, что Huawei использует физически регулируемую диафрагму сразу в двух устройствах.

В Mate 80 Pro она меняется от f/1.4 до f/4.0, а в Mate X7 — от f/1.49 до f/4.0.

Это позволяет камере изменять количество поступающего света и глубину резкости не только программно.

При недостатке освещения диафрагму можно открыть сильнее. В других сценариях — прикрыть.

Для пользователя это означает больше возможностей камеры в различных условиях съёмки, а в профессиональном режиме появляется дополнительный инструмент творческого контроля.

Mate X7 — смартфон для тех, кому одного экрана действительно мало

Самый важный вопрос при выборе Mate X7 вообще не связан с процессором или камерой.

Что вы будете делать на 8-дюймовом экране?

Если ответ находится сразу — складной смартфон имеет смысл.

Например, большой внутренний экран удобен для работы с документами, чтения сайтов, почты, просмотра фотографий и видео.

Особенно интересно использование двух приложений одновременно.

Можно открыть переписку и документ. Видео и браузер. Каталог и заметки. Навигацию и дополнительную информацию.

Именно в таких ситуациях складной смартфон перестаёт быть дорогой технологической игрушкой и начинает решать реальную задачу.

Для видео Mate X7 тоже интереснее

Большой внутренний дисплей логично использовать для просмотра фильмов, YouTube и фотографий.

Но здесь есть нюанс.

Формат 8-дюймового складного экрана ближе к квадратному, поэтому широкоформатное видео не займёт всю его площадь.

Главное преимущество раскрывается скорее в интерфейсах, браузере, документах и многозадачности.

Поэтому покупать складной смартфон исключительно ради просмотра сериалов не обязательно.

А вот если телефон одновременно используется как рабочее устройство, большой экран становится значительно полезнее.

Mate 80 Pro проще — и в этом его преимущество

Обычный смартфон не нужно раскрывать.

Нет внутреннего гибкого дисплея и шарнира, а корпус тоньше.

Mate 80 Pro получил защиту IP68/IP69, тогда как Mate X7 сертифицирован по IP58/IP59.

Для человека, который собирается пользоваться устройством несколько лет, традиционная конструкция может сама по себе быть аргументом.

Не потому, что складной смартфон обязательно окажется ненадёжным, а потому, что моноблок конструктивно проще.

Что с аккумулятором?

Российская версия Huawei Mate 80 Pro получила аккумулятор ёмкостью 5750 мА·ч.

Поддерживается проводная HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт и беспроводная зарядка до 80 Вт.

Для российской версии Mate X7 Huawei указывает аккумулятор 5600 мА·ч. Производитель отдельно предупреждает, что ёмкость может отличаться в зависимости от рынка.

И это хороший пример того, почему характеристики Huawei стоит проверять именно для той версии устройства, которую планируется покупать.

Одинаковая модель для разных рынков может иметь отличия.

А что с программами?

Это один из вопросов, который стоит изучить до покупки, а не после.

Российские версии Mate 80 Pro и Mate X7 работают на EMUI 15.0.

Поэтому перед переходом с iPhone или другого Android-смартфона разумно составить список приложений и сервисов, которыми вы пользуетесь ежедневно, и проверить их доступность и способ работы на конкретной версии Huawei.

Особенно это касается банковских, рабочих и сервисов Google, если они являются важной частью привычного сценария.

Камеры, дисплей и аккумулятор могут быть великолепными, но смартфон прежде всего должен нормально выполнять повседневные задачи владельца.

Кому лучше подойдёт Huawei Mate 80 Pro

Mate 80 Pro стоит рассматривать человеку, который хочет получить максимально понятный флагман Huawei.

Большой качественный дисплей, серьёзная система камер, переменная диафрагма, хороший оптический зум, мощная зарядка и традиционный корпус.

Особенно логично выбрать его, если 8-дюймовый внутренний экран Mate X7 кажется интересным, но конкретного применения для него придумать не получается.

В таком случае переплата за складную конструкцию вряд ли оправдана.

Кому лучше подойдёт Huawei Mate X7

Mate X7 — устройство для другого пользователя.

Его стоит рассматривать, если смартфон постоянно используется не только для общения и камеры, но и для работы с информацией.

Документы, таблицы, почта, браузер, чтение, фотографии и одновременная работа с несколькими приложениями — именно здесь раскрывается 8-дюймовый внутренний экран.

При этом покупатель не жертвует флагманской камерой: здесь остаются 50-Мп основной модуль с физически регулируемой диафрагмой, сверхширокоугольная камера и полноценный телемакромодуль.

Поэтому Mate X7 правильнее воспринимать не как «более дорогой Mate 80 Pro», а как отдельный класс устройства.

Где купить Huawei Mate 80 Pro и Mate X7 в Москве

Обе модели можно заказать в Sergeev Electronics в Москве. Магазин специализируется на актуальной электронике и делает акцент на выгодных ценах, при этом на приобретённые устройства предоставляется гарантия.

Можно выбрать подходящую модель, цвет и объём памяти, а перед покупкой сравнить Mate 80 Pro и Mate X7 и решить, стоит ли в вашем случае доплачивать именно за складной формат.

Для покупателей в Москве доступна быстрая доставка, а заказы в другие города можно отправить транспортной компанией.

Если главная цель — получить современный флагман Huawei по выгодной цене с гарантией магазина, обе модели имеет смысл сравнивать уже непосредственно по актуальной стоимости: разница в цене может существенно повлиять на окончательный выбор.

Так какой Huawei выбрать?

На первый взгляд Mate X7 выглядит технологичнее: смартфон раскрывается и предоставляет огромный 8-дюймовый дисплей.

Но это не означает, что он автоматически лучше Mate 80 Pro.

Huawei Mate 80 Pro рациональнее для человека, которому нужен классический флагман: камера, автономность, большой экран и привычный корпус.

Huawei Mate X7 стоит выбирать прежде всего ради форм-фактора. Его главный аргумент — возможность за несколько секунд превратить обычный смартфон в устройство с 8-дюймовым экраном.

И здесь выбор становится довольно простым.

Если вы точно знаете, зачем вам большой внутренний экран, Mate X7 предлагает возможности, которых у классического смартфона просто нет.

Если же большую часть времени устройство всё равно будет оставаться сложенным, Mate 80 Pro может оказаться более разумной покупкой.

В конечном счёте оба смартфона предлагают флагманские камеры и характеристики. Главное различие между ними заключается не в количестве мегапикселей.

Mate 80 Pro — это флагман в привычном понимании. Mate X7 — попытка объединить смартфон и небольшой планшет в одном устройстве.