Apple выпустит складной ноутбук в 2027 году

Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над складным ноутбуком с экраном 20,3 дюйма и планирует выпустить устройство в 2027 году. К сожалению, это единственный складной продукт с четким графиком разработки, поскольку гигант из Купертино не будет массово производить складные iPhone или iPad в 2025 или 2026 году. Стоит отметить, что данный аналитик, который обычно с высокой степенью точности рассказывает о планах компании Apple, не первый упомянул диагональ 20,3 дюйма. Ранее мы слышали, что Apple обратилась к Samsung и LG с запросом о предоставлении складной панели 20,25 дюйма для ноутбука нового поколения, хотя, конечно, тогда этому никто особо не придал значения.

С другой стороны, многие инсайдеры уверены в том, что Samsung Display переориентирует своё внимание на массовое производство складных панелей именно для ноутбуков (сейчас компания специализируется на смартфонах, вероятно, чтобы адаптироваться к требованиям Apple и её будущим планам. При этом не совсем понятно для чего производителю складной ноутбук с сенсорным дисплеем. Нужно понимать, что ноутбуки тем и хороши, что у них есть аппаратная клавиатура и пользователь может выполнить какие-то виды работ эффективнее и удобнее, чем в случае с сенсорным дисплеем смартфона. Если же у ноутбука будет единая сенсорная панель, да ещё и мягкая, как в современных смартфонах, то печатать на таком устройстве будет очень неудобно. Да и цена у такого гаджета будет просто запредельной.
Новая версия RedmiBook 16 2024 оценена от 475 долларов …
Компания Xiaomi представила новую версию ноутбука RedmiBook 16 2024, которая оценена в 475 долларов за ко…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 появился в продаже …
Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который был представлен нед…
Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2024…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Y9000P 2024, которая среди проч…
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core …
Несмотря на нестабильный курс доллара, часть геймеров предпочитает заказывать технику с зарубежных сайтов…
Ноутбук Dell XPS 16 9640 оценен от 1900 долларов …
Компания Dell представила флагманский ноутбук XPS 16 9640, который основан на новых процессорах Intel впл…
Игровой ноутбук Mаchenike Dawn 15 Mate оценен в $835…
Компания Mаchenike пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mаchenike Dawn 15 Mate, которая основана на де…
Анонсирован ноутбук Xaoxin Pro16 2024 Ryzen Edition…
Компания Lenovo анонсировала скорый выход ноутбуков Xiaoxin 14/16 Ryzen Edition и Xiaoxin Pro 14/16 Ryzen…
Ноутбук Dell XPS 14 9440 оценен от 1700 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 14 9440, которая основана на чипах Intel Core U…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor