Apple выпустит складной ноутбук в 2027 году

С другой стороны, многие инсайдеры уверены в том, что Samsung Display переориентирует своё внимание на массовое производство складных панелей именно для ноутбуков (сейчас компания специализируется на смартфонах, вероятно, чтобы адаптироваться к требованиям Apple и её будущим планам. При этом не совсем понятно для чего производителю складной ноутбук с сенсорным дисплеем. Нужно понимать, что ноутбуки тем и хороши, что у них есть аппаратная клавиатура и пользователь может выполнить какие-то виды работ эффективнее и удобнее, чем в случае с сенсорным дисплеем смартфона. Если же у ноутбука будет единая сенсорная панель, да ещё и мягкая, как в современных смартфонах, то печатать на таком устройстве будет очень неудобно. Да и цена у такого гаджета будет просто запредельной.