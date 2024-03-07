Apple выпустит складной ноутбук в 2027 году

Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над складным ноутбуком с экраном 20,3 дюйма и планирует выпустить устройство в 2027 году. К сожалению, это единственный складной продукт с четким графиком разработки, поскольку гигант из Купертино не будет массово производить складные iPhone или iPad в 2025 или 2026 году. Стоит отметить, что данный аналитик, который обычно с высокой степенью точности рассказывает о планах компании Apple, не первый упомянул диагональ 20,3 дюйма. Ранее мы слышали, что Apple обратилась к Samsung и LG с запросом о предоставлении складной панели 20,25 дюйма для ноутбука нового поколения, хотя, конечно, тогда этому никто особо не придал значения.

С другой стороны, многие инсайдеры уверены в том, что Samsung Display переориентирует своё внимание на массовое производство складных панелей именно для ноутбуков (сейчас компания специализируется на смартфонах, вероятно, чтобы адаптироваться к требованиям Apple и её будущим планам. При этом не совсем понятно для чего производителю складной ноутбук с сенсорным дисплеем. Нужно понимать, что ноутбуки тем и хороши, что у них есть аппаратная клавиатура и пользователь может выполнить какие-то виды работ эффективнее и удобнее, чем в случае с сенсорным дисплеем смартфона. Если же у ноутбука будет единая сенсорная панель, да ещё и мягкая, как в современных смартфонах, то печатать на таком устройстве будет очень неудобно. Да и цена у такого гаджета будет просто запредельной.