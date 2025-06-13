Apple выпустит улучшенную Siri в 2026 году

Компания Apple планирует запустить обновлённую версию голосового помощника Siri, впервые представленную на WWDC 2024, весной 2026 года вместе с обновлением iOS 26.4. На прошлогодней конференции разработчиков Apple продемонстрировала, как Siri сможет распознавать персональный контекст и выполнять действия, опираясь на содержимое экрана пользователя. Однако в марте компания заявила, что этим функциям потребуется больше времени на доработку — «на это уйдёт больше времени, чем мы ожидали». Хотя тогда Apple расплывчато говорила, что планирует выпустить эти возможности «в течение следующего года», на этой неделе старший вице-президент по маркетингу Грег Джосвяк уточнил — речь идёт именно о 2026 годе.

По данным издания Bloomberg, внутри компании точная дата релиза пока не определена. Однако если ориентироваться на предыдущие графики, iOS 26.4, скорее всего, выйдет в марте — iOS 18.4 вышла 31 марта, а iOS 17.4 — 5 марта. Изначально Apple планировала запустить новую Siri осенью 2025 года вместе с выходом линейки iPhone 16. На практике же первые функции Apple Intelligence, касающиеся Siri (в основном это был обновлённый интерфейс), стали доступны лишь спустя более месяца после релиза новых айфонов. На WWDC 2025, прошедшей на этой неделе, Apple официально представила iOS 26, но про искусственный интеллект и Siri никакой информации не было. Видимо, компания понимает, что эта технология ещё очень далека от того, чтобы быть пригодной для релиза.
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