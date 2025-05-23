Apple выпустит умные очки уже в следующем году

Компания Apple планирует представить свои первые умные очки уже в следующем году — по данным издания Bloomberg, устройство будет оснащено камерами, микрофонами и динамиками, что позволит ему анализировать окружающий мир и принимать команды через голосового помощника Siri. Очки смогут принимать звонки, управлять воспроизведением музыки, выполнять живой перевод речи и подсказывать маршрут. Также сообщается, что гаджет получит собственный чип разработки Apple, однако полноценная реализация технологий дополненной реальности, по информации источников, всё ещё остаётся делом отдалённого будущего.

Информация о планах Apple появилась буквально на следующий день после того, как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о покупке компании io — стартапа по разработке ИИ-устройств, основанного бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Альтман и Айв планируют выпустить первые ИИ-устройства уже в следующем году — по слухам, это будет гаджет без экрана, но со встроенными камерами и микрофонами. По словам источника Bloomberg, устройство Apple будет похоже на умные очки Ray-Ban, но более высокого качества. Тем временем Google заявила о партнёрстве с Xreal, Warby Parker, Samsung и Gentle Monster для создания ИИ-очков на базе своей Android XR-платформы, то есть конкуренция на этом рынке достаточно высокая. При этом компания Apple, по информации Bloomberg, отказалась от идеи создания умных часов с камерами и ИИ-функциями — слишком сложный проект.