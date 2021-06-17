Apple вновь судят за антимонопольные действия

В наши дни Apple находится под пристальным вниманием и давлением в отношении того, как она ведет свой бизнес в App Store. Например, в Конгрессе США продвигается набор двухпартийных законопроектов, которые изменят способ предварительной загрузки приложений Apple на iPhone и iPad, не только позволяя пользователям полностью удалять предварительно загруженные сторонние приложения, но и в первую очередь запрещая Apple их предварительную установку. Предварительно загруженные приложения всегда были предметом споров в мобильном мире. В Android такого софта очень много и пользователи обычно не очень рады предустановленному ПО, потому что приложения занимают место в хранилище, не имея при этом никакой ценности.

Хотя со стороны iOS ситуация не так плоха, на текущий момент Apple серьёзно наказывают за то, что она предустанавливает свой софт на смартфоны и тем самым нарушает правило о честной конкуренции, ведь пользователь, фактически, не получает возможности на старте выбрать то, чем ему лучше пользоваться. С антиконкурентной точки зрения это означает, что владельцы новых iPhone с меньшей вероятностью будут пробовать альтернативы приложениям Apple, предполагая, что они даже знают, что эти альтернативы существуют. Так что сейчас сразу пять антимонопольных проектов в США планируют вынудить компанию Apple выпускать свои смартфоны лишь с базовым набором приложений. Это весьма справедливо, но слабо верится, что Apple проиграет в этом слушании.