Apple, возмоэно, выпустит MacBook Pro на М4 уже до конца текущего года

Процессор M4 от компании Apple относительно недавно дебютировал в моделях планшетов iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов, став первым мобильным процессором компании, разработанным с использованием второго поколения 3-нм техпроцесса от TSMC. И ожидается, что этот процессор вскоре будет интегрирован в различные модели компьютеров Mac в конце этого года, что было бы крайне логичным на самом деле. И, согласно новой информации, фанаты производителя из Купертино могут смело ожидать, что Mac mini и iMac тоже будут оснащены тем же процессором нового поколения с куда более внушительной производительностью. Также специалисты отмечают, что серия ноутбуков MacBook Pro на базе М4 должна отправиться в релиз уже в четвёртом квартале этого года, но производитель не будет менять дизайн ноутбуков, дисплей или расположение портов.

Это будет всё тот же ноутбук, просто с более производительным процессором и, вероятно, большим объёмом оперативной и встроенной памяти в топовой конфигурации. Также инсайдеры уверены в том, что Mac Studio и Mac Pro будут выпущены в 2025 году, и, согласно ранее опубликованной информации, эти системы будут оснащены процессором M4 Ultra. Но даже страшно представить сколько такая система будет стоить, потому что процессоры нового поколения производят по новому технологическому процессу, а он дорогой, плюс растущая производительность вынудит компанию повысить цену на новую машину. Будем ждать новостей по этому поводу в будущем.
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