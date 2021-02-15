Apple все же выпустит iPhone 13 mini

Мы уже писали о том, что компания Apple в скором времени может прекратить производства iPhone 12 mini из-за слабых продаж. Многие аналитики предполагали, что в этом году Apple откажется от выпуска iPhone 13 mini. Однако сегодня стало известно, что купертиновцы все же дадут зеленый свет новому поколению своего самого компактного смартфона. Дело в том, что в продажи iPhone 13 mini серьезно подпортил… iPhone SE 2020. В 2021 году Apple просто не будет выпускать новый iPhone SE и конкурировать iPhone 13 mini будет не с кем. По словам источника, новый mini может получить платформу Apple A13 и отсутствие поддержки сетей 5G. Это должно положительно сказаться на его цене.

Комментарии и отзывы iPhone 13 mini
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