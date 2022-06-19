Apple захватила 90% рынка ARM-ноутбуков

Гигант бытовой электроники из Купертино, штат Калифорния, компания Apple, вырвалась вперед и заняла первое место в области персональных вычислительных устройств, использующих наборы микросхем с технологией британского конструкторского бюро Arm. Apple потрясла компьютерный мир в 2020 году, когда объявила о долгожданном решении начать использовать нестандартные процессоры для своей линейки ноутбуков. Apple — единственная компания в мире, которая в то время использовала системы на чипах собственной разработки в своих смартфонах, и переход на Arm для линейки MacBook свидетельствует о силе дизайна компании и уверенности в собственных технологиях.

Теперь, когда с момента ключевого перехода на Arm прошло больше года, результаты стали известны, и исследовательская компания Strategy Analytics показывает, что Apple доминирует на рынке персональных компьютеров, использующих процессоры Arm. Другими гаджетами, помимо Macbook, в которых используются эти процессоры, являются Chromebook от Google, в которых используется линейка Qualcomm Snapdragon наряду с процессорами тайваньской фирмы MediaTek. Если верить информации американских аналитиков, компания Apple уже захватила 90% рынка компьютеров на платформе Arm, хотя, конечно, сразу стоит отметить, что на текущий момент конкурентов у производителя практически нет — мощных решений от других компаний еще не поступало, плюс у Apple просто огромная армия поклонников её техники.