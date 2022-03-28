Apple заявила о сокращении производства iPhone и AirPods из-за более слабого спроса

Apple планирует произвести примерно на 20 процентов меньше iPhone SE в следующем квартале или сократить производственные заказы примерно на 2–3 миллиона единиц, чем планировалось изначально, из-за более слабого спроса. Американский технологический гигант также сократил заказы на свои беспроводные наушники AirPods более чем на 10 миллионов единиц за весь 2022 год.

В этом месяце Apple представила возможность подключения 5G к своему iPhone SE, недорогой модели, предназначенной в основном для покупателей на развивающихся рынках. Counterpoint Research сообщила, что на более ранний iPhone SE с поддержкой 4G приходилось 12 процентов от общего объема продаж iPhone с момента его запуска во втором квартале 2020 года до конца 2021 года, при этом Япония является крупнейшим рынком сбыта после США. Компания также попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц меньше всего модельного ряда iPhone 13, чем планировалось ранее.