Apple заказала 90 миллионов дисплеев для iPhone 16

Если верить инсайдерам, компания Apple добилась значительного прогресса в производстве iPhone 16, так что устройства будут выпущены примерно через месяц и, соответственно, производитель готов к запуску флагманского смартфона примерно в октябре текущего года. Кроме того, сегодня появилось множество подробностей о дизайне и функциях новых флагманских моделей, включая данные о том, что Apple уже нарастила производство OLED-панелей для iPhone 16, выбрав Samsung и LG основными поставщиками панелей на следующий год. Если верить этой информации, компания Apple поручила компаниям LG Display и Samsung производить OLED-панели для линейки iPhone 16 в достаточно приличных количествах.

Такой рост производства предполагает, что Apple окончательно утвердила дизайн устройств и уверена в том, что новые смартфоны будут продаваться очень эффективно. И учитывая, что линейка iPhone 16 станет, по словам поставщиков секретной информации, значительным обновлением по сравнению с текущими моделями, руководители Apple предсказали поставки флагманов до 90 миллионов устройств в год. Производство OLED-панелей будет примерно на 30% выше, то есть почти 120 миллионов единиц в год, что позволит компании иметь приличный запас готовой продукции на будущее. По данным источников, компания Samsung планирует произвести до 80 миллионов панелей, а LG Display рассчитывает изготовить 40 миллионов единиц к концу года. Интересно, что же такого Apple приготовила фанатам.
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