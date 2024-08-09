Apple заказала 90 миллионов дисплеев для iPhone 16

Такой рост производства предполагает, что Apple окончательно утвердила дизайн устройств и уверена в том, что новые смартфоны будут продаваться очень эффективно. И учитывая, что линейка iPhone 16 станет, по словам поставщиков секретной информации, значительным обновлением по сравнению с текущими моделями, руководители Apple предсказали поставки флагманов до 90 миллионов устройств в год. Производство OLED-панелей будет примерно на 30% выше, то есть почти 120 миллионов единиц в год, что позволит компании иметь приличный запас готовой продукции на будущее. По данным источников, компания Samsung планирует произвести до 80 миллионов панелей, а LG Display рассчитывает изготовить 40 миллионов единиц к концу года. Интересно, что же такого Apple приготовила фанатам.