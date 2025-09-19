Apple заказала больше половины мощностей TSMC - у Qualcomm нет шансов

В конце 2026 года первые процессоры с техпроцессом 2 нанометра представит не только Apple — Qualcomm и MediaTek также стремятся не отставать и готовят свои решения. Более того, тайваньская MediaTek уже успешно завершила тест своего первого 2-нм процессора, пытаясь получить преимущество в гонке. Однако свежий отчёт показывает, что конкуренты вновь останутся в тени Apple. Компания сумела закрепить за собой более половины стартовых мощностей TSMC на этом передовом техпроцессе, фактически оставив конкурентам лишь остатки. Более того, Apple арендовала под себя целый завод на Тайване, чтобы получить стратегическое преимущество и обойти соперников ещё на старте.

Ранее сообщалось, что Apple получила почти 50 процентов от первоначальных поставок 2-нм чипов, производство которых должно было начаться в этом квартале. Теперь же данные Economic News Daily подтверждают, что доля заказа гиганта из Купертино превысила половину, что сильно осложнит планы Qualcomm и MediaTek. В прошлом конкуренты Apple отставали на целый год в области разработки процессоров — во многом из-за колоссальных затрат на массовый выпуск первых 3-нм чипов по техпроцессу N3B. Для сравнения, только тест процессоров линейки M3 обошёлся Apple примерно в 1 миллиард долларов — сумма, на которую Qualcomm и MediaTek тогда не решились. Позже, с выходом более доступных 3-нм версий, соперники наверстали упущенное, поэтому сейчас они не хотят снова потерять преимущество на 2-нм рубеже.
