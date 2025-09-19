Apple заказала больше половины мощностей TSMC - у Qualcomm нет шансов

Ранее сообщалось, что Apple получила почти 50 процентов от первоначальных поставок 2-нм чипов, производство которых должно было начаться в этом квартале. Теперь же данные Economic News Daily подтверждают, что доля заказа гиганта из Купертино превысила половину, что сильно осложнит планы Qualcomm и MediaTek. В прошлом конкуренты Apple отставали на целый год в области разработки процессоров — во многом из-за колоссальных затрат на массовый выпуск первых 3-нм чипов по техпроцессу N3B. Для сравнения, только тест процессоров линейки M3 обошёлся Apple примерно в 1 миллиард долларов — сумма, на которую Qualcomm и MediaTek тогда не решились. Позже, с выходом более доступных 3-нм версий, соперники наверстали упущенное, поэтому сейчас они не хотят снова потерять преимущество на 2-нм рубеже.