Apple заказала чипы на новейшем техпроцессе

Думаю, если вы следите за новостями о высоких технологиях, то знаете, что на текущий момент идёт просто безумное сражение за нанометры — пользователи этого могут и не заметить, но на самом деле производители активно пытаются внедрять новые технологические процессы, потому что на самом деле это очень важный бонус. Например, новый технологический процесс производства процессоров позволяет производителю выпускать чипы, которые имеют ту же производительность, но заметно меньше потребляют энергию. И если для десктопных процессоров это не значит практически ничего, то для смартфонов, планшетов и ноутбуков такие бонусы крайне важны. Соответственно, пользователь получает прирост производительности и более длительное время автономной работы.

Для производителей это важно, потому что можно хвастаться перед потенциальными покупателями приростом мощности и часами работы от одного заряда. И сегодня появилась информация о том, что компания TSMC подготовила к релизу технологический процесс в 3 нанометра, который позволит существенно снизить потребление энергии новыми чипами. И компания Apple уже заказала у производителя достаточно большую партию новых чипов, чтобы весной следующего года предоставить потенциальным покупателям действительно мощное решение. Безусловно, пока что говорить о преимуществах нового технологического процесса можно только примерно, но совсем скоро появятся первые продукты на этой технологии и тогда можно будет говорить предметнее.
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