Apple заказала свыше 50% мощностей заводов TSMC

В конце 2026 года на рынок выйдут не только первые 2-нм процессоры Apple — свои разработки готовят и Qualcomm с MediaTek, стремясь не отставать от главного конкурента. Причём MediaTek уже завершила этап тестирования своего первого 2-нм чипа, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Однако, по последним данным, соперникам будет сложно навязать борьбу — Apple сумела закрепить за собой более половины стартовых производственных мощностей TSMC на этом техпроцессе. Более того, компания полностью арендовала один из заводов на Тайване, чтобы получить ещё больший задел прочности на будущее. Это классическая стратегия Apple — максимально обезопасить себя на старте и оставить конкурентов без достаточных объёмов.

Ранее сообщалось, что Apple получит почти 50 процентов первых поставок, но новое исследование Economic News Daily утверждает, что купертиновцы забрали больше половины. Для сравнения — несколько лет назад конкурентам Apple понадобился целый год, чтобы догнать её по части кремниевых решений на первом поколении 3-нм процесса TSMC N3B. Тогда одни только затраты на предварительный тест чипов M3 оценивались в один миллиард долларов — сумма, на которую Qualcomm и MediaTek идти не захотели. С появлением более зрелых 3-нм вариантов ситуация упростилась и конкуренты Apple стали активнее переходить на новый техпроцесс. Поэтому в 2-нм гонке они явно не захотят снова потерять преимущество, но Apple традиционно остаётся крупнейшим клиентом TSMC.
Samsung уже готовит второе поколение техпроцесса 2 нм…
В июле этого года стало известно, что Samsung заключила крупнейший контракт с Tesla на сумму 16,5 миллиар…
Флагман Xiaomi 16 Pro засветился на новом фото …
Китайские источники опубликовали новое фото флагманского смартфона Xiaomi 16 Pro, который еще не был пред…
Официально: OPPO A6 Pro получит батарею на 7000 мАч…
Компания OPPO опубликовала новые тизеры смартфона OPPO A6 Pro, который будет представлен в Китае 9 август…
Realme 15 Pro показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G,…
Представлен смартфон HONOR X9d 5G с АКБ на 8300 мАч …
Компания HONOR выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон X9d 5G, главной особенностью которого ста…
iPhone 17 Air получит фирменный модем Apple…
Одним из ключевых маркетинговых акцентов вокруг будущего iPhone 17 Air станет то, что это будет первый см…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит быструю зарядку на 60 Вт…
Судя по информации инсайдеров, для Galaxy S26 Ultra обновление аккумулятора не предусмотрено, и это снова…
Samsung теряет лидерство в сегменте складных смартфонов…
Согласно данным Counterpoint Research, рынок складных смартфонов в Европе стремительно растёт — в 2024 го…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor