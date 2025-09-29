Apple заказала свыше 50% мощностей заводов TSMC

Ранее сообщалось, что Apple получит почти 50 процентов первых поставок, но новое исследование Economic News Daily утверждает, что купертиновцы забрали больше половины. Для сравнения — несколько лет назад конкурентам Apple понадобился целый год, чтобы догнать её по части кремниевых решений на первом поколении 3-нм процесса TSMC N3B. Тогда одни только затраты на предварительный тест чипов M3 оценивались в один миллиард долларов — сумма, на которую Qualcomm и MediaTek идти не захотели. С появлением более зрелых 3-нм вариантов ситуация упростилась и конкуренты Apple стали активнее переходить на новый техпроцесс. Поэтому в 2-нм гонке они явно не захотят снова потерять преимущество, но Apple традиционно остаётся крупнейшим клиентом TSMC.