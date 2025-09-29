Apple заказала свыше 50% мощностей заводов TSMC

В конце 2026 года на рынок выйдут не только первые 2-нм процессоры Apple — свои разработки готовят и Qualcomm с MediaTek, стремясь не отставать от главного конкурента. Причём MediaTek уже завершила этап тестирования своего первого 2-нм чипа, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Однако, по последним данным, соперникам будет сложно навязать борьбу — Apple сумела закрепить за собой более половины стартовых производственных мощностей TSMC на этом техпроцессе. Более того, компания полностью арендовала один из заводов на Тайване, чтобы получить ещё больший задел прочности на будущее. Это классическая стратегия Apple — максимально обезопасить себя на старте и оставить конкурентов без достаточных объёмов.

Ранее сообщалось, что Apple получит почти 50 процентов первых поставок, но новое исследование Economic News Daily утверждает, что купертиновцы забрали больше половины. Для сравнения — несколько лет назад конкурентам Apple понадобился целый год, чтобы догнать её по части кремниевых решений на первом поколении 3-нм процесса TSMC N3B. Тогда одни только затраты на предварительный тест чипов M3 оценивались в один миллиард долларов — сумма, на которую Qualcomm и MediaTek идти не захотели. С появлением более зрелых 3-нм вариантов ситуация упростилась и конкуренты Apple стали активнее переходить на новый техпроцесс. Поэтому в 2-нм гонке они явно не захотят снова потерять преимущество, но Apple традиционно остаётся крупнейшим клиентом TSMC.