Apple заметно обновила защиту AirTags

По сообщению издания MacRumors, последние функции Apple для защиты от слежки для AirTags, о которых было объявлено ранее в этом месяце, начали появляться в iOS. Последняя бета-версия 4 для iOS 15.4 теперь включает предупреждение, отображаемое пользователям при первой настройке AirTag. «Использование этого предмета для отслеживания людей без их согласия является преступлением во многих регионах мира», — говорится в сообщении. «Этот предмет предназначен для обнаружения жертвами и позволяет правоохранительным органам запрашивать идентифицирующую информацию о владельце».

Apple ранее отмечала, что она уже неоднократно работала с правоохранительными органами, чтобы отследить неправильно используемые AirTags до их первоначальных владельцев, так что это не пустая угроза. В то же время это, очевидно, не обязательно остановит любых сталкеров, желающих использовать поддельные личности. Другой проблемой было сообщение об ошибке «обнаружен неизвестный аксессуар», которое сбивало пользователей с толку. На самом деле это вызвано некоторыми моделями AirPods, а также сторонними устройствами, но многие люди думали, что это означает, что кто-то установил на них трекер AirTag. В последней бета-версии iOS 15.4 теперь будет ясно, например, что вы путешествуете с чужими AirPods, чтобы избежать путаницы. Кроме того, больше нельзя отключить «Оповещения о безопасности предметов». Вместо этого обновление теперь предлагает опции «Настроить уведомления о поиске» и «Настроить уведомления об отслеживании». Некоторые из этих изменений могут появиться или не появиться в финальной версии iOS 15.4, которая должна выйти в следующем месяце.
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