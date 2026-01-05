Apple заметно сократила рекламный бюджет Vision Pro

Первое поколение Apple Vision Pro столкнулось с крайне прохладным приёмом из-за откровенно завышенной цены, громоздкого корпуса и отсутствия действительно широких сценариев использования. Ранее сообщалось, что гарнитура стоимостью 3499 долларов была поставлена в количестве менее 500 тысяч устройств, а Apple якобы уведомила своих поставщиков о том, чтобы после окончания 2024 года они не ожидали дополнительные партии. К сожалению, ситуация не улучшилась и для Vision Pro на базе M5 — «далеко не выдающиеся» продажи вынудили компанию из Купертино сократить бюджет на онлайн-рекламу сразу на 95% в ряде стран. Естественно, Apple по-прежнему не раскрывает официальные объёмы поставок Vision Pro, однако аналитическая фирма IDC прогнозирует, что даже в пиковый сезон в конце 2025 года продажи останутся на уровне около 45 тысяч устройств.

IDC также оценивает, что Luxshare, контрактный производитель Apple в Китае, остановил выпуск гарнитуры ещё в начале прошлого года после того, как в 2024 году было поставлено примерно 390 тысяч устройств. На данный момент Vision Pro официально продаётся лишь в 12 странах, и компания так и не расширила географию продаж с прошлого года, вероятно, ожидая, что в других регионах спрос окажется ещё ниже. В то же время генеральный директор Apple Тим Кук ранее подчёркивал, что этот дорогой носимый компьютер не создавался как массовый продукт, хотя это звучит больше как отговорка для инвесторов и акционеров производителя.