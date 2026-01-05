Apple заметно сократила рекламный бюджет Vision Pro

Первое поколение Apple Vision Pro столкнулось с крайне прохладным приёмом из-за откровенно завышенной цены, громоздкого корпуса и отсутствия действительно широких сценариев использования. Ранее сообщалось, что гарнитура стоимостью 3499 долларов была поставлена в количестве менее 500 тысяч устройств, а Apple якобы уведомила своих поставщиков о том, чтобы после окончания 2024 года они не ожидали дополнительные партии. К сожалению, ситуация не улучшилась и для Vision Pro на базе M5 — «далеко не выдающиеся» продажи вынудили компанию из Купертино сократить бюджет на онлайн-рекламу сразу на 95% в ряде стран. Естественно, Apple по-прежнему не раскрывает официальные объёмы поставок Vision Pro, однако аналитическая фирма IDC прогнозирует, что даже в пиковый сезон в конце 2025 года продажи останутся на уровне около 45 тысяч устройств.

IDC также оценивает, что Luxshare, контрактный производитель Apple в Китае, остановил выпуск гарнитуры ещё в начале прошлого года после того, как в 2024 году было поставлено примерно 390 тысяч устройств. На данный момент Vision Pro официально продаётся лишь в 12 странах, и компания так и не расширила географию продаж с прошлого года, вероятно, ожидая, что в других регионах спрос окажется ещё ниже. В то же время генеральный директор Apple Тим Кук ранее подчёркивал, что этот дорогой носимый компьютер не создавался как массовый продукт, хотя это звучит больше как отговорка для инвесторов и акционеров производителя.
LG анонсировала ультралёгкий ноутбук Gram Pro 17…
Компания LG начала тизерить ноутбуки Gram Pro 2026 года, полноценная презентация которых состоится на CES…
Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus…
Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оператив…
Samsung Galaxy Book 6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Samsung Galax…
Представлен новый MacBook Pro на процессоре M5 …
Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков 14-дюймовым MacBook Pro, который базируется на новом фирме…
Пользователь жалуется на скрип нового MacBook Pro…
14-дюймовый MacBook Pro на базе M5 появился в линейке Apple всего несколько недель назад, и пользователь …
MacBook Air M4: переосмысление мобильности и мощности…
Apple продолжает двигать границы возможного в мире мобильных технологий, представляя новый MacBook Air…
Alan Wake 2 запустили на MacBook Pro…
Alan Wake 2 вышла чуть больше двух лет назад, но до сих пор остаётся лучшей демонстрацией возможностей Re…
Acer представила тонкий геймерский ноутбук Predator Triton 1…
Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Triton 14 AI, в котором в компактный корпус удалось вс…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor