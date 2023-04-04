Apple заморозила производство чипов из-за низкого спроса на ноутбуки

С января текущего года спрос на последние модели компьютеров Mac от компании Apple снизился, и компания приостановила производство своих чипов серии M2. Согласно новому отчету, спрос на Mac не оправдал ожиданий, что привело к заморозке производства чипов серии M2 до тех пор, пока спрос не восстановится. Специалисты, которые проанализировали современный рынок электроники, пришли к выводу, что именно мировой экономический кризис привел к снижению продаж Mac, так как пользователи на текущий момент не горят желанием вкладывать деньги в дорогие компьютеры — есть более важные вложения. Согласно отчёту, опубликованному изданием The Elec, продажи ноутбуков MacBook Air, MacBook Pro и других моделей сократились настолько, что производителю пришлось переделывать свой прогноз по продажам, а это очень не понравилось инвесторам — они ожидали прироста прибыли, а не упадка.

Тем более с iPhone 14 ситуация тоже была не очень приятной — компания тоже снизила первоначальный прогноз. Напомним, что компания Apple представила чип M2 в прошлом году на мероприятии WWDC вместе с обновлённой моделью MacBook Air. Чип изготовлен на 5-нм архитектуре TSMC, обеспечивающей улучшенную вычислительную и графическую производительность, а также лучшую автономность батареи. Проблема только в том, что процессор М1 и так был достаточно достойным, чтобы пользователи переживали о необходимости апгрейда. Вероятно, желание сделать ноутбук первого поколения очень производительным сыграло с Apple злую шутку.