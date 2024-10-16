Apple заняла лидирующую позицию на рынке смартфонов

Сегодня аналитическая компания Canalys опубликовала предварительный отчёт о глобальном рынке смартфонов за третий квартал 2024 года, демонстрирующий рост поставок как в квартальном, так и в годовом исчислении. Аналитики отметили, что основным фактором роста с июля по сентябрь стал текущий цикл замены устройств, а конкуренция на рынке стала как никогда острой. Стоит сразу отметить, что компания Samsung сохранил лидерство в количественном исчислении, но с трудом удержал первое место по итогам третьего квартала, так как Apple показала тот же процент рынка, если округлить статистику до целого числа.

Компании Xiaomi, Oppo и vivo замыкают пятерку лидеров, но всё внимание было сосредоточено именно на Apple, так как американская компания достигла рекордных объёмов продаж за третий квартал. Высокий спрос на iPhone 15 и новые устройства, которые вскоре получат функции Apple Intelligence, стал одной из причин успеха производителя. Однако основной причиной роста поставок Apple стало смещение рынка в сторону премиальных устройств. Ожидается, что успех iPhone 16 поможет Apple вновь стать ведущей компанией на рынке смартфонов в четвёртом квартале и сохранить этот импульс в первой половине 2025 года, когда ИИ-функции будут расширены на рынки Европы и Китая. Так что хотя производитель вроде как показал достаточно скучные смартфоны без существенных изменений, продажи у производителя крайне высокие на самом деле и бренд имеет все шансы добиться успеха.