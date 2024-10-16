Apple заняла лидирующую позицию на рынке смартфонов

Компании Xiaomi, Oppo и vivo замыкают пятерку лидеров, но всё внимание было сосредоточено именно на Apple, так как американская компания достигла рекордных объёмов продаж за третий квартал. Высокий спрос на iPhone 15 и новые устройства, которые вскоре получат функции Apple Intelligence, стал одной из причин успеха производителя. Однако основной причиной роста поставок Apple стало смещение рынка в сторону премиальных устройств. Ожидается, что успех iPhone 16 поможет Apple вновь стать ведущей компанией на рынке смартфонов в четвёртом квартале и сохранить этот импульс в первой половине 2025 года, когда ИИ-функции будут расширены на рынки Европы и Китая. Так что хотя производитель вроде как показал достаточно скучные смартфоны без существенных изменений, продажи у производителя крайне высокие на самом деле и бренд имеет все шансы добиться успеха.