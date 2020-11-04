Apple запатентовала Touch ID для нового поколения iPhone

Компания Apple недавно получила патент на Touch ID следующего поколения . Еще в 2019 году компания подала заявку на патент, который касался технологии инфракрасного света, расположенной под дисплеем.

Патент был выдан Управлением по патентам и товарным знакам США, в котором использовался новый датчик изображения, расположенный под экраном устройства. Основным элементом является новая оптическая система формирования изображения, которая будет излучать коротковолновый инфракрасный свет через дисплей, в то время как светочувствительный элемент будет сконфигурирован для получения отражения от поверхности интерфейса, чтобы отображать изображение пальцев пользователей.

Другими словами, это то, что похоже на сканер отпечатков пальцев на дисплее от Apple.