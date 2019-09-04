Apple запатентовала три новых функции для Apple Watch

Apple получила три новых патента связанные с Apple Watch. Первый патент № 10 398 370, под названием «Биометрический датчик для получения изображений с текстурой кожи», касается создания нового биометрического датчика. Он будет расположен на внутренней части ремешка Apple Watch и считывать уникальные текстуры кожи на запястье пользователя.

Второй патент № 10 401 800, называется - « Индикаторы для Apple Watch Band» и описывает технологию, которая добавляет индикаторы с подсветкой к группе Apple Watch. На индикаторах могут отображаться значки, относящиеся к физической активности, которую владелец часов делает в данный момент, будь то бег, плавание или что-то еще. Индикатор также может показывать, когда используется монитор сердечного ритма или другая функция, связанная со здоровьем.

Третий патент № 10 398 200, называется “Apple Watch Band с динамической подгонкой”. Технология в ремешке позволяет автоматически подтягивать во время тренировок. Это предотвращает падение часов во время физической активности. Группа также подтянется, чтобы помочь владельцам Apple Watch с задачей проверить их пульс. В этом сценарии полоса сжимается до точки, в которой можно почувствовать пульс, а затем ослабляется, чтобы предотвратить перекрытие кровообращения.