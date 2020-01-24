Apple заплатит Broadcom 15 млрд

Длительное время на просторах интернета обсуждали сотрудничество компании Apple с компанией Broadcom, которая производит различные комплектующие для смартфонов. Теперь данная информация перестала быть секретом, так как производители заключили контракт на три года, в рамках которого Broadcom будет поставлять комплектующие связи для смартфонов Apple, а та заплатит за данные компоненты 15 миллиардов долларов. Это очень крупная сделка, ведь некоторые компании стоят дешевле, чем этот контракт, но, видимо, недостаток в комплектующих вынудил компанию Apple пойти на крайние меры и заплатить столь громадную сумму. Также это говорит о том, что в ближайшие три года фанаты компании Apple точно будут получать современные устройства связи.