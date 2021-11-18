Apple запустила программу ремонта iPhone на дому

Apple стала намного более дружелюбной к ремонту своими руками — компания запускает программу самостоятельного ремонта, которая позволит вам ремонтировать продукцию самостоятельно, используя официальные запчасти и инструменты Apple. Опция будет доступна в США в начале 2022 года (в других странах - позже в том же году) и первоначально предоставит ресурсы для ремонта iPhone 12 или iPhone 13. Вскоре появятся аналогичные компоненты и для работы с ноутбуками на M1-процессорах. Первая «фаза» самостоятельного ремонта будет сосредоточена на основных компонентах, таких как аккумулятор, камера и дисплей, а другие детали будут задействованы позже.

Apple попросит клиентов ознакомиться с руководством по ремонту, а затем заказать соответствующие детали в Интернет-магазине самостоятельного ремонта. Компания не сообщила, сколько будут стоить детали, но предложила кредит клиентам, которые возвращают использованные детали на переработку. Неудивительно, что Apple подчеркнула, что программа предназначена для людей с опытом ремонта электроники. «Подавляющему большинству» людей по-прежнему лучше получать услуги профессионалов, будь то в магазинах Apple или у авторизованных поставщиков. Будет ли цена запчастей достаточно конкурентоспособной, чтобы сделать самостоятельный ремонт жизнеспособной альтернативой профессиональной помощи? И изменит ли Apple дизайн своих продуктов, чтобы сделать ремонт более практичным? Ответов пока что нет.