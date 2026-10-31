Премиум-флагман Samsung W27⁠ показали на живых фото

В сети появились живые фотографии представленного вчера складного премиального смартфона Samsung W27, который эксклюзивно доступен на китайском рынке по цене от 2850 долларов. На снимках демонстрируется аппарат в синей расцветке, но пользователи также смогут выбрать вариант в красном цвете.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении поддержку спутниковой связи Tiantong, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, 8-дюймовый внутренний Dynamic AMOLED-дисплей второго поколения и 6,5-дюймовый внешний экран с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), две фронтальные камеры разрешением по 10 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпус толщиной 8,9 мм и 4,1 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно.