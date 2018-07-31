Apple заработала много денег в России

Длительное время в сети хейтят компанию Apple и говорят о том, что вскоре производитель перестанет выпускать свои гаджеты, мол слишком дорого и никто не берет. В России, а у нас не самая богатая страна в мире, годовые продажи смартфонов этой компании уже перевалили за 150 миллиардов рублей. Это не такая уж громадная сумма, если перевести в доллары, но важно здесь другое. Производитель при повышении стоимости своего флагмана умудряется и продажи тоже повышать, отсюда и рост прибыли. Это значит, что производитель увидит больше денег из нашего региона и будет думать, что у нас покупают даже флагманы по 90 тысяч рублей. Вроде и радостно за то, что наш регион приносит столько денег, но и понимаешь, что в ближайшее время производители поднимут стоимость на свои будущие флагманы.