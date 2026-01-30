Apple выпустит в конце года лишь три модели iPhone

Издание Nikkei Asia выпустило новый отчёт, в котором подтвердились слухи о планах Apple на текущий год. Компания якобы собирается выпустить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max осенью 2026 года одновременно с iPhone Fold, тогда как базовый iPhone 18 будет отложен до весны 2027 года и, как ожидается, выйдет вместе с iPhone 18e. При этом в отчёте не раскрываются конкретные перспективы следующего поколения бюджетного iPhone. Также утверждается, что Apple вряд ли представит iPhone Air 2 в этом году. Это совпадает с отдельными публикациями The Information и заявлениями Марка Гурмана из Bloomberg, однако противоречит информации от инсайдера Fixed Focus Digital с Weibo, который настаивает на том, что новое поколение ультратонкого iPhone появится осенью 2026 года.

Разделённый запуск линейки iPhone 18 выглядит логичным на фоне двух серьёзных проблем, с которыми сейчас сталкивается Apple. Как компания пояснила на недавнем отчёте о доходах, ключевыми узкими местами в цепочке поставок остаются чипы памяти и ограниченные возможности TSMC по выпуску продукции на передовых техпроцессах. Бум вокруг искусственного интеллекта привёл к тому, что значительная часть мировых мощностей по выпуску DRAM оказалась занята, из-за чего сократилось предложение мобильной памяти LPDDR. Параллельно с этим самый современный 2-нм техпроцесс TSMC сталкивается с дефицитом мощностей по продвинутой упаковке чипов. Из-за этого выпускать достаточные партии смартфонов невозможно.
