HONOR WIN получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания HONOR раскрыла новые подробности о смартфоне HONOR WIN, который будет официально представлен в Китае уже 26 декабря. Итак, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, оперативной памятью LPDDR5X Ultra со скоростью до 10,7 Гбит/с и флеш-памятью UFS 4.1. По данным производителя, смартфон набирает в популярном бенчмарке AnTuTu v10 более 4,4 млн баллов. Ранее было подтверждено наличие тройной тыльной камеры, системы охлаждения с вентилятором, защиты от воды, а также чёрной, белой и синей расцветками.