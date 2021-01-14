Компанию Apple ждет еще один судебный процесс. На этот раз на компанию подали в суд за нарушение патентов на беспроводную связь.

Жалоба была подана в Окружной суд США Западного округа Техаса. В иске утверждается, что Apple сознательно нарушил права на пять объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Neo Wireless, LLC из Делавэра. Патенты были на некоторые из базовых систем, которые связаны с беспроводной связью, полосами частот и другими технологиями мобильных сетей.

Технически иск направлен на то, чтобы iPhone использовал несколько сотовых сетей таких как: 4G LTE и 5G. В жалобе говорится, что для использования сетей LTE или 4G и NR или 5G iPhone производится в соответствии с беспроводными стандартами, такими как стандарты 3GPP, которые обеспечивают совместимость беспроводных устройств и беспроводных сетей.

На данный момент жалоба требует суда присяжных и требует, чтобы компания оплатила ущерб, издержки и другие расходы, связанные с нарушением патентов. Это также включает оплату гонораров адвокатам и текущие гонорары.