Aqua Computer представила стеклянные резервуары Ultitube D5

2020-04-01, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Aqua Computer Ultitube D5; [13]
Aqua Computer, немецкий специалист по системам водяного охлаждения, представляет новую серию высококачественных резервуаров из стекла. Новые резервуары серии ULTITUBE D5 изготовлены в Германии из высокопрочного боросиликатного стекла и дают возможность установить насос очень популярной серии D5.

Компоненты для резервуаров изготавливаются с использованием механической обработки с ЧПУ. Также Aqua Computer встроила моющийся фильтр из нержавеющей стали в дно резервуара. Фильтрующий элемент также обеспечивает оптимальную вентиляцию системы.

Кроме того, резервуар имеет чрезвычайно большое загрузочное отверстие диаметром 55 мм, и насос можно установить без инструментов, просто прикрутив его рукой.

В версии PRO в крышке встроена оптически невидимая система выравнивания давления. В этой версии резервуар также оснащен светодиодным кольцом с цифровыми светодиодами. Кольцо можно подключить к системе RGBpx от Aqua Computer или ко многим материнским платам с помощью дополнительного адаптера. Резервуары ULTITUBE D5 также доступны непосредственно с насосом D5 NEXT или насосом D5 PWM от Aqua Computer.

Цена и доступность:

Резервуары имеют диаметр 65 мм и доступны в трех вариантах высотой 100, 150 и 200 мм. Цены начинаются с 69,90 евро.

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