Arctic анонсирует белый вентилятор P12 PWM PST A-RGB 0dB

ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, представил сегодня вентилятор P12 PWM PST A-RGB 0 дБ в белом цвете. В свете постоянного спроса на продукты для охлаждения белого цвета, специалисты по охлаждению добавляют в свой ассортимент полупассивный 120-мм вентилятор со светодиодами с цифровой адресацией, впечатляющими характеристиками и внешним видом.

Как показывает дополнительный «0 дБ», P12 PWM PST A-RGB автоматически останавливается через PWM при низкой загрузке процессора. Это обеспечивает бесшумную работу в режиме ожидания и в то же время гарантирует максимальную производительность при необходимости - например, для игр, редактирования видео или работы графического программного обеспечения. При максимальной работе вентилятор достигает 2000 об/мин, но остается приятно тихим даже на полной скорости благодаря гидродинамическому подшипнику и его прорезиненным, снижающим вибрацию контактным поверхностям.

Как и все вентиляторы ARCTIC серии P, P12 PWM PST A-RGB 0 дБ оптимизирован для высокого статического напряжения, а гарантийный срок составляет шесть лет.
Комментарии и отзывы Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB
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