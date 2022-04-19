Arctic подтверждает совместимость кулера с процессором AMD Socket AM5

ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, рад сообщить, что все кулеры ARCTIC, совместимые с AM4, также будут совместимы с новым сокетом AMD AM5. Ожидается, что AMD выпустит процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения (Zen 4) в конце 2022 года. Поскольку все механические размеры остаются идентичными, ARCTIC может гарантировать совместимость с кулерами на новых процессорах AMD. Среди совместимых кулеров ARCTIC — отмеченная наградами серия Liquid Freezer II, любимый фанатами кулер Freezer 34 eSports и многие другие.