Arctic подтверждает совместимость кулера с процессором AMD Socket AM5

ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, рад сообщить, что все кулеры ARCTIC, совместимые с AM4, также будут совместимы с новым сокетом AMD AM5. Ожидается, что AMD выпустит процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения (Zen 4) в конце 2022 года. Поскольку все механические размеры остаются идентичными, ARCTIC может гарантировать совместимость с кулерами на новых процессорах AMD. Среди совместимых кулеров ARCTIC — отмеченная наградами серия Liquid Freezer II, любимый фанатами кулер Freezer 34 eSports и многие другие.

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