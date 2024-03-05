Arctic представила башенный кулер Freezer 36

Сегодня компания Arctic официально представила свой новый башенный процессорный кулер Freezer 36, готовый для сокета LGA 1851 (новое поколение процессоров Intel будет поставляться уже на нём). При этом стоит понимать, что башенный процессорный кулер Arctic Freezer 36 совместим с разъёмами Intel LGA 1700, а не только с LGA 1851, плюс поддерживаются сокеты AMD AM5 и AM4, так что такое решение подходит для большинства современных процессоров. Башня имеет размеры 104x126x159 мм и весит 890 грамм, радиатор оборудован четырьмя тепловыми трубками из меди диаметром 6 мм, а сам алюминиевый радиатор состоит из 59 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм.

Для охлаждения процессора кулер использует два вентилятора с диаметром лопастей в 120 миллиметров, работающих на частоте 200-1800 об/мин (оборотами можно управлять посредством модуля PWM) и использующих конструкцию с жидкостным динамическим подшипником. По словам Arctic, башенный процессорный кулер типа Freezer 36 поставляется в пяти различных вариантах, включая стандартный и чёрный дизайны, дизайн для непрерывной работы, предназначенный для нагрузок 24/7, и два варианта с RGB, доступные в чёрном или белом исполнении. Это относительно доступное решение, которое будет использоваться в игровых или рабочих станциях пользователями, которые хотят получить максимальную производительность по разумной цене. К сожалению, пока что реальных тестов эффективности башни нет — будем ждать первых обзоров.
Cooler Master представила башню V8 3DVC…
Сегодня компания Cooler Master представила новый процессорный кулер под названием V8 3DVC, который, по за…
Arctic представила башенный кулер Freezer 36…
Сегодня компания Arctic официально представила свой новый башенный процессорный кулер Freezer 36, готовый…
Представлен процессорный кулер Thermalright Peerless Assassi…
Компания Thermalright пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью Peerless Assassin 120 MINI, …
Жидкостная система охлаждения с дисплеем. Обзор ID-COOLING S…
Изучаемая система жидкостного охлаждения ID-COOLING SL360 оснащена жидкокристаллическим дисплеем с диагон…
Премиальные вентиляторы с простым монтажом и 3 режимами. Обз…
Сегодня рассмотрим линейку вентиляторов UNI FAN, которая не так давно пополнилась моделью P28 с повышенно…
Эффективно, тихо и ярко. Обзор вентиляторов APNX FP1-120…
Не так давно мы проводили тестирование корпуса APNX Creator C1…
HYTE представила СЖО THICC Q60 с огромным дисплеем…
Вчера компания HYTE официально представила свою первую систему жидкостного охлаждения под названием THICC…
Тихие вентиляторы с подсветкой. Обзор ID-COOLING AF-127-ARGB…
Изучаемые сегодня вентиляторы ID-COOLING AF-127-ARGB-K относятся к доступному сегменту и при этом предлаг…
Обзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлажденияОбзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлаждения
Недорогая система жидкостного охлаждения. Обзор Cougar Poseidon Elite 360 ARGBНедорогая система жидкостного охлаждения. Обзор Cougar Poseidon Elite 360 ARGB
Недорогие и тихие вентиляторы. Обзор ID-COOLING AF-125-K TRIOНедорогие и тихие вентиляторы. Обзор ID-COOLING AF-125-K TRIO
Эффективно, тихо и ярко. Обзор вентиляторов APNX FP1-120Эффективно, тихо и ярко. Обзор вентиляторов APNX FP1-120
Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединениемОбзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor