Arctic представила башенный кулер Freezer 36

Сегодня компания Arctic официально представила свой новый башенный процессорный кулер Freezer 36, готовый для сокета LGA 1851 (новое поколение процессоров Intel будет поставляться уже на нём). При этом стоит понимать, что башенный процессорный кулер Arctic Freezer 36 совместим с разъёмами Intel LGA 1700, а не только с LGA 1851, плюс поддерживаются сокеты AMD AM5 и AM4, так что такое решение подходит для большинства современных процессоров. Башня имеет размеры 104x126x159 мм и весит 890 грамм, радиатор оборудован четырьмя тепловыми трубками из меди диаметром 6 мм, а сам алюминиевый радиатор состоит из 59 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм.

Для охлаждения процессора кулер использует два вентилятора с диаметром лопастей в 120 миллиметров, работающих на частоте 200-1800 об/мин (оборотами можно управлять посредством модуля PWM) и использующих конструкцию с жидкостным динамическим подшипником. По словам Arctic, башенный процессорный кулер типа Freezer 36 поставляется в пяти различных вариантах, включая стандартный и чёрный дизайны, дизайн для непрерывной работы, предназначенный для нагрузок 24/7, и два варианта с RGB, доступные в чёрном или белом исполнении. Это относительно доступное решение, которое будет использоваться в игровых или рабочих станциях пользователями, которые хотят получить максимальную производительность по разумной цене. К сожалению, пока что реальных тестов эффективности башни нет — будем ждать первых обзоров.