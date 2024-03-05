Arctic представила башенный кулер Freezer 36…

Для охлаждения процессора кулер использует два вентилятора с диаметром лопастей в 120 миллиметров, работающих на частоте 200-1800 об/мин (оборотами можно управлять посредством модуля PWM) и использующих конструкцию с жидкостным динамическим подшипником. По словам Arctic, башенный процессорный кулер типа Freezer 36 поставляется в пяти различных вариантах, включая стандартный и чёрный дизайны, дизайн для непрерывной работы, предназначенный для нагрузок 24/7, и два варианта с RGB, доступные в чёрном или белом исполнении. Это относительно доступное решение, которое будет использоваться в игровых или рабочих станциях пользователями, которые хотят получить максимальную производительность по разумной цене. К сожалению, пока что реальных тестов эффективности башни нет — будем ждать первых обзоров.