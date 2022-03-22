Arctic представила серверные вентиляторы с оптимизированным давлением и салфетки MX Cleaner

Компания ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, объявила о выпуске трех новых продуктов: 40-мм серверных вентиляторов S4028-6K и S4028-15K и салфеток MX Cleaner для легкого удаления термопасты. С выпуском новых серверных вентиляторов S4028-6K и S4028-15K компания ARCTIC привносит свой опыт в области охлаждения на рынок серверов. Продукция ARCTIC хорошо известна своей производительностью, эффективностью и долгим сроком службы и эти вентиляторы не являются исключением.

40-мм вентиляторы идеально подходят для серверов высотой 1U и в качестве замены вентиляторов для сетевых устройств и устройств хранения, их компактные размеры также позволяют использовать их в мини-ПК, 3D-принтерах и других небольших устройствах. Каждый вентилятор имеет особенно широкий диапазон скоростей, которым можно управлять с помощью ШИМ или напряжения. Благодаря максимальной скорости вращения 15 000 об/мин и небольшой монтажной глубине 28 мм S4028-15K является одним из самых мощных 12-вольтовых 40-мм вентиляторов для серверов. S4028-6K с максимальной скоростью вращения 6000 об/мин обеспечивает отличный баланс между эффективностью охлаждения и умеренным уровнем шума.

Салфетки MX Cleaner от ARCTIC — это практичное решение для удаления остатков термопасты или прокладок с процессоров, графических процессоров, оснований кулеров и других аппаратных компонентов. Салфетки MX Cleaner предварительно смочены растворителем на основе лимонена, специально разработанным для очистки термопасты. Лимонен — натуральное вещество, получаемое из кожуры цитрусовых. Салфетки MX Cleaner, изготовленные из мелкодисперсного целлюлозного материала, который не царапает поверхности, делают регулярную замену термопасты безопасной.

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