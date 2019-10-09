Arctic выпускает процессорные кулеры AIO Liquid Freezer II Series

Компания ARCTIC, ведущий производитель кулеров и компонентов с низким уровнем шума для ПК, сегодня представляет новую серию кулеров для воды AIO Liquid Freezer II. Система Liquid Freezer второго поколения, разработанная для обеспечения высокой производительности, включает четыре версии продукта: Liquid Freezer II 120, Liquid Freezer II 240, Liquid Freezer II 360 и Liquid Freezer II 280.

Для серии Liquid Freezer II компания ARCTIC внедрила разработанный компанией собственный энергоэффективный ШИМ-насос с медным днищем, который работает с исключительной эффективностью и бесшумностью. При низких нагрузках насос снижает скорость вращения, тем самым снижая энергопотребление. 40-миллиметровый вентилятор на насосе обеспечивает постоянное охлаждение преобразователя напряжения материнской платы, в то время как контур герметичной воды не требует технического обслуживания.

Благодаря плоской конструкции и компактному насосу Liquid Freezer II подходит для многих случаев и обеспечивает оптимальную совместимость с ОЗУ даже для модулей с большими радиаторами. Каждая модель Liquid Freezer II совместима со всеми распространенными разъемами AMD и Intel.

Более того, новые кулеры Liquid Freezer II были идеально адаптированы к потребностям геймеров и других требовательных пользователей. По сравнению с серией предшественников, они достигают еще большей производительности охлаждения и гарантируют стабильное и тихое охлаждение даже при разгоне, что делает Liquid Freezer II незаменимым для игр, рендеринга, редактирования видео и других задач, интенсивно использующих процессор.