Astro Slide в формате КПК

На рынке смартфонов сейчас достаточно серьезный застой из-за того, что крупные компании не могут просто работать над инновациями. Никто не делает чего-то прорывного и удивительного, каждая компания просто сидит и делает больше дисплей или больше батарею, но на этом преимущества заканчиваются. Теперь за дело взялись энтузиасты, которые предложили смартфон Astro Slide. Это некий телефон с функциями КПК, который поддерживает сети пятого поколения и обладает целым перечнем дополнительных преимуществ. В итоге пользователь получит практически компьютер, только в компактном исполнении и с различными бонусами. Пока что это только проект, а не реальный продукт, но Astro Slide довольно сильно понравился аудитории и мы верим в гаджет.