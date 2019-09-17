Asus Pro B9 - ноутбук для офиса

На выставке IFA компания Asus представила ноутбук для офиса Pro B9.

В модели используется процессор Intel Core i7 10-го поколения на базе Ice Lake. Выделенный графический процессор не установлен. Про количество оперативной памяти ничего не известно.

К сожалению, ASUS не предоставляет никакой информации о разрешении экрана, а также о времени автономной работы. Толщина ноутбука составляет 14,9 мм. Это очень компактный, тонкий и легкий ноутбук.

Производитель оборудовал ноутбук Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI 2.0, Mini DisplayPort и разъем 3,5 мм. Вес ноутбука всего лишь 880 грамм.

ASUSPRO B9 появится в продаже в четвертом квартале 2019 года.