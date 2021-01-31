Asus ROG Phone 5 посещает китайскую TENAA,

Asus подтвердила появление следующего телефона ROG Phone на саммите по запуску чипсета Snapdragon 888. Теперь он появился на китайском TENAA, показывая основные характеристики и изображения.

Мобильный телефон Asus 5G с номером модели ASUS_I005DA появился в базе данных TENAA. На задней панели устройства также есть цифры "05" и "REPUBLIC OF GAMERS".

Спереди устройства можно увидеть двойные передние динамики, дисплей без выемки, дырки и селфи-камеру в правом верхнем углу. Справа есть кнопки питания и громкости, а слева - лоток для SIM-карты, который, вероятно всего предназначен для двух SIM-карт.

Также в базе данных TENAA, говорится, что смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, батарею на 6000 мАч, частоту обновления экрана 144 герц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, 65 Вт быструю зарядку, основную камеру на 64 Мп и Android 11 из коробки.
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