Asus ROG второго поколения появится в третьем квартале 2019 года

Первый игровой смартфон ASUS ROG Phone был довольно дорогим на старте, даже по сравнению с другими флагманами вышедшими на рынок примерно в то же время. Самый дешевый телефон Asus ROG доступен за $ 900, в то время как самая дорогая модель с 512 ГБ памяти, была оценена в $ 1100.

Судя по всему, Asus планирует запустить продолжение уже в этом году, но в этот раз компания сосредоточится в основном на китайском рынке. Телефон ROG второго поколения будет запущен в третьем квартале 2019 года. Еще в декабре Asus решила сосредоточиться на играх и смартфонах премиум-класса, а не на моделях начального и среднего уровня.