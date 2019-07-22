Asus RoG Phone II и дополнительные аксессуары

Устройство Asus RoG Phone II получит новый Qualcomm Snapdragon 855+, в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения. 6,6-дюймовый экран oled имеет разрешение 2340 на 1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц. За этим экраном также находится сканер отпечатков пальцев.

Устройство получит основную камеру с разрешением 48 мегапикселей (Sony IMX586) и камеру с разрешением 13 мегапикселей и ультра широкоугольный объектив. Селфи камера имеет разрешение 24 мегапикселя. Все устройство работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч, который можно быстро зарядить благодаря зарядному устройству на 30 Вт.

Устройство получает множество аксессуаров, в том числе геймпад Kunai, который можно прикрепить к смартфону через держатель, как и Joy-Cons of the Switch. Если подключить RoG Phone II к телевизору, можно превратить его в полноценный контроллер.

Новый TwinView Dock II добавляет дополнительный экран к мощному смартфону, чтобы сформировать двойной экран настройки. Это тот же экран, что и у самого устройства, и аксессуар имеет собственный аккумулятор емкостью 5000 мАч.