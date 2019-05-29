Asus ZenFone 6 стала новым лидером рейтинга DxOMark

Специалисты DxOMark уже оценили необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6, которая благодаря своей конструкции выступает в качестве и основной, и фронтальной.

В этом случае оценивали камеру как фронтальную. В плюсы отнесли точный автофокус, правильную цветопередачу телесных оттенков, хорошую детализацию и эффективное шумоподавление. Среди минусов — потеря мелких деталей даже при ярком освещении, случайные задержки при автофокусировке, неточность баланса белого.

В плане видео камера отличается быстрым автофокусом, хорошей стабилизацией и правильным балансом белого. Среди недостатков — нестабильность того самого баланса белого при съемке в движении и ограниченный динамический диапазон.

В результате за фото камера Asus ZenFone 6 получает 101 балл, за видео — 93. Средний балл — 98, и это лучший результат среди селфи-камер. В итоге новинка Asus занимает почетное первое место, подвинув Samsung Galaxy S10 5G. У последнего, правда, всего на 1 балл меньше.

Сегодня дебютировал ASUS ZenFone 6 Edition 30 — это новая версия ZenFone 6 с обновлёнными техническими характеристиками и дизайном, посвящённая 30-й годовщине компании.