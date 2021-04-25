Asus ZenFone 8 засветился в GeekBench с процессором Snapdragon 888

Серия Zenfone 8 фигурировала в нескольких утечках, в том числе в списке GeekBench для устройства, предположительно Zenfone 8 Mini . В преддверии запуска на GeekBench появилась вторая модель ASUS, на этот раз обычный Zenfone 8.

Смартфон Asus ZenFone 8 отображается с номером модели ASUS_I004D, который соответствует номеру модели Zenfone 8, обнаруженному в разбивке исходного кода ядра.

Список GeekBench показывает, что смартфон Zenfone 8 получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, как и Zenfone 8 Mini. Процессор будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 11 из коробки. Asus ZenFone 8 набрала 1124 балла в одноядерном тесте, а в многоядерном - 3669 баллов.