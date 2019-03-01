Asus ZenFone Max Pro M1 получил бета-версию Android Pie

Вчера компания Asus обнародовала список смартфонов, которые в 2019 году обновятся до Android 9.0, а сегодня объявила о начале бета-тестирования Android Pie для долгожителя ZenFone Max Pro M1. Все желающие поучаствовать в бета-тесте могут подать заявку на официальном сайте. Дата выхода финальной версии Android Pie для этого смартфона пока не сообщается.

Напомним, что Zenfone Max Pro M1 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп, двумя слотами под SIM-карты и одним под карты памяти microSD, а также чистой ОС Android 8.1 Oreo без фирменной оболочки