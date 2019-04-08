Asus Zenfone 6 показал хорошие результаты В ANTUTU

Zenfone 6, официальный релиз которого запланирован на 16 мая, недавно прошел тестирование в AnTuTu.

Аппарат порадовал довольно хорошими показателями – 363 тысяч баллов, как у Xiaomi Mi 9 и vivo IQOO. Кроме этого смартфон появился и в тесте Geekbench. В однопоточном тесте Asus Zenfone 6z показал результат 3527 баллов, а при использовании сразу всех процессорных ядер результат составил 11190 баллов.

Zenfon 6 оснащен Snapdragon 855, в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, работающих под управлением Android 9. Модель будет работать на базе 48 МП сенсора с датчиком Sony IMX586. Компания проведет конференцию по запуску серии ZenFone 6 16 мая в Испании.