Asus Zenfone 6 получил сертификацию FCC, в которой раскрываются некоторые подробности о грядущем устройстве.

В документах упоминается процессор Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также известно что в телефоне будет установлена ​​двойная камера, один из датчиков будет иметь разрешение 48 Мп, а также традиционный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет поддерживать функцию быстрой зарядки 18 Вт и будет работать под управлением Android 9 Pie. Asus Zenfone 6 будет представлен 16 мая.