Asus Zenfone 6 получит Qualcomm Snapdragon 855 и аккумулятор на 5000 мАч

Asus планирует выпустить свой флагманский смартфон ZenFone 6 16 мая, но детали о его характеристиках были немного скудны до недавнего времени. Новинка будет интересна многим, кто ищет не очень дорогой флагман. Чтобы поднять шумиху вокруг ZenFone 6, компания Asus представила несколько спецификаций.

Asus ZenFone 6 будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855. Изображение также показывает, что смартфон будет иметь аудио разъем смарт - ключ, индикатор уведомления и тройные слоты, что означает поддержку двойной SIM. Смартфон получит двойную камеру 48MP + 13MP и объемную батарею на 5000 мАч. ZenFone 6 может похвастаться безупречным дисплеем, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Производитель также может запустить более дорогой вариант 12 ГБ ОЗУ/512 ГБ, который может быть доступен только на некоторых рынках.